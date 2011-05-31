За два года Пулково обновил около 32% парка спецтехники за счет отечественных производителей

Всего парк специального автотранспорта "Пулково" насчитывает 340 единиц различной техники, включая легковые автомобили и специализированные машины.

С начала 2024 года аэропорт "Пулково" заметно преуспел в замещении иностранной техники отечественной продукцией, заменив около 32% своего автопарка оборудованием отечественного производства. Директор по инновациям и ресурсному обеспечению компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) Григорий Кузьмин поделился этими результатами в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад".

Всего парк специального автотранспорта "Пулково" насчитывает 340 единиц различной техники, включая легковые автомобили и специализированные машины. Из официальных сведений пресс-службы ВВСС известно, что в прошлом году аэропорт приобрел более 40 единиц техники, произведенной в России, а в ближайшие годы планирует закупить еще около 30.

Кузьмин сообщил, что в период с 2024 по 2026 год общие инвестиции в обновление авиационной техники достигнут примерно 4 миллиардов рублей, причем значительная часть бюджета, превышающая миллиард рублей, будет направлена именно на покупку российских аналогов.

Однако, по словам представителя ВВСС, переход на отечественное оборудование сопровождается определенными трудностями. Например, до сих пор отсутствует полноценная замена российским производителям некоторых специализированных устройств, таких как трапы, способные полноценно работать в суровом климате Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, "Пулково" тесно сотрудничает с российскими предприятиями-производителями, обеспечивая длительные испытания и адаптацию приобретаемого оборудования к требованиям аэропорта. Такой подход гарантирует высокое качество и надежность применяемой техники.

