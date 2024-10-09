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На домах фронтовиков в Петербурге появятся именные таблички
Сегодня, 15:03
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На домах фронтовиков в Петербурге появятся именные таблички

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Именные таблички выполнены в едином дизайне из латунного сплава.

К 9 мая на домах петербургских фронтовиков появятся именные таблички, установка которых ведется с 7 мая. Об этом рассказали в Смольном. 

Поручил разместить информационные таблички по месту проживания участников Великой Отечественной войны президент РФ Владимир Путин еще в январе. Кроме того, губернатор города Александр Беглов напомнил, что 47 тыс. ветеранов и блокадников были вручены юбилейные медали "80 лет Победы". Фронтовикам уже присвоен статус "Почетный житель муниципального образования". 

Накануне ветераны-фронтовики стали Почетными жителями в своих муниципальных округах. Из них согласие на размещение информационных табличек дали 300 наших героев.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Именные таблички выполнены в едином дизайне из латунного сплава. На них указаны фамилия, имя и отчество участника войны, проживающего в соответствующем доме.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 7-9 мая проезд в транспорте для ветеранов и блокадников будет бесплатным

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: участники вов, фронтовики
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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