На домах фронтовиков в Петербурге появятся именные таблички

Именные таблички выполнены в едином дизайне из латунного сплава.

К 9 мая на домах петербургских фронтовиков появятся именные таблички, установка которых ведется с 7 мая. Об этом рассказали в Смольном.

Поручил разместить информационные таблички по месту проживания участников Великой Отечественной войны президент РФ Владимир Путин еще в январе. Кроме того, губернатор города Александр Беглов напомнил, что 47 тыс. ветеранов и блокадников были вручены юбилейные медали "80 лет Победы". Фронтовикам уже присвоен статус "Почетный житель муниципального образования".

Накануне ветераны-фронтовики стали Почетными жителями в своих муниципальных округах. Из них согласие на размещение информационных табличек дали 300 наших героев. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Именные таблички выполнены в едином дизайне из латунного сплава. На них указаны фамилия, имя и отчество участника войны, проживающего в соответствующем доме.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 7-9 мая проезд в транспорте для ветеранов и блокадников будет бесплатным.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)