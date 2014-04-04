В Петербурге 7-9 мая проезд в транспорте для ветеранов и блокадников будет бесплатным

Перевозки организует Комитет по транспорту Санкт-Петербурга на основании Социального кодекса РФ.

В честь празднования Дня Победы 7-9 мая ветеранам и блокадникам будет предоставлен бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Перевозки организует Комитет по транспорту Санкт-Петербурга на основании Социального кодекса РФ. Такое же право бесплатного проезда ветеранам и блокадникам предоставляется в другие памятные даты – ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (с 26 по 28 января), в День памяти и скорби (22 июня) и в День памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября).

Бесплатно воспользоваться наземным пассажирским транспортом и петербургским метрополитеном смогут инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также все награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Бесплатным проездом можно воспользоваться независимо от гражданства и места жительства. При себе важно иметь соответствующие удостоверения, в т.ч. к медалям.

На Манежной площади пройдет праздник "В 6 часов вечера после войны", посвященный 80-летию Победы.

Фото: Piter.tv