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Комздрав: работодатель не имеет права увольнять сотрудника за отказ от вакцинации
Сегодня, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав: работодатель не имеет права увольнять сотрудника за отказ от вакцинации

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Дмитрий Лисовец отметил, что работодатель не имеет права требовать сделать прививку, если сотрудник недавно переболел коронавирусом.

Переболевшим за последние полгода петербуржцам не грозят увольнения за отказ вакцинироваться от COVID-19. В этом заверил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец отметил, что работодатель не имеет права требовать сделать прививку, если сотрудник недавно переболел коронавирусом. Также он не может требовать ревакцинироваться тех, кто делал прививку менее полугода назад.

Поэтому, если нужен какой-то документ, то им может являться медотвод, отметил глава Комздрава.

Ранее в Смольном рассказали, сколько петербуржцев находятся в больницах с COVID-19 и пневмонией.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, дмитрий лисовец, комздрав
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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alfiia76
Сегодня 17:46

А просто здоровых людей значит можно увольнять? Вот думаю перечитать фантастику и фильмы пересмотреть, раньше казалось, что это страшилки. 

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