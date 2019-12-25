Комздрав: работодатель не имеет права увольнять сотрудника за отказ от вакцинации

Дмитрий Лисовец отметил, что работодатель не имеет права требовать сделать прививку, если сотрудник недавно переболел коронавирусом.

Переболевшим за последние полгода петербуржцам не грозят увольнения за отказ вакцинироваться от COVID-19. В этом заверил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец отметил, что работодатель не имеет права требовать сделать прививку, если сотрудник недавно переболел коронавирусом. Также он не может требовать ревакцинироваться тех, кто делал прививку менее полугода назад.

Поэтому, если нужен какой-то документ, то им может являться медотвод, отметил глава Комздрава.

Ранее в Смольном рассказали, сколько петербуржцев находятся в больницах с COVID-19 и пневмонией.

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