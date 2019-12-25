В Смольном рассказали, сколько петербуржцев находятся в больницах с COVID-19 и пневмонией

За сутки в больницы поступили 405 человек, выписались – 507 горожан.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 19 ноября. Согласно документу, в стационарах лежат 6 917 человек с коронавирусом и пневмонией.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 41% коечного фонда. В стационарах находятся 6 917 человек, из них 683 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 346 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 275 человек, в "Заре" – 549 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 53 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 37 138 человек.

В настоящее время Петербург находится на втором месте среди городов России по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 2 714 человек, выздоровели 4 425 человек и 77 петербуржцев не смогли победить вирус. С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 766 000 человек, выздоровели 694 876 человек и еще 25 427 человек скончались от ковида.

Фото: Piter.TV