За сутки коронавирусом заболели 2714 петербуржцев

77 петербуржцев не смогли победить вирус.

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом не превышает 3 000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 714 человек, выздоровели 4 425 человек и 77 петербуржцев не смогли победить вирус.

С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 766 000 человек, выздоровели 694 876 человек и еще 25 427 человек скончались от ковида.

При этом в больницы с коронавирусом поступают также привитые горожане. Ранее в комитете по здравоохранению рассказали, сколько привитых петербуржцев заболели COVID-19 в ноябре.

Фото: Piter.TV