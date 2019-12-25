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За сутки коронавирусом заболели 2714 петербуржцев
Сегодня, 14:29
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За сутки коронавирусом заболели 2714 петербуржцев

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77 петербуржцев не смогли победить вирус.

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом не превышает 3 000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 714 человек, выздоровели 4 425 человек и 77 петербуржцев не смогли победить вирус. 

С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 766 000 человек, выздоровели 694 876 человек и еще 25 427 человек скончались от ковида. 

При этом в больницы с коронавирусом поступают также привитые горожане. Ранее в комитете по здравоохранению рассказали, сколько привитых петербуржцев заболели COVID-19 в ноябре.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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