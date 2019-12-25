За сутки коронавирусом заболели 2714 петербуржцев

В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом не превышает 3 000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За сутки ковидом заболели 2 714 человек, выздоровели 4 425 человек и 77 петербуржцев не смогли победить вирус.
С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 766 000 человек, выздоровели 694 876 человек и еще 25 427 человек скончались от ковида.
При этом в больницы с коронавирусом поступают также привитые горожане. Ранее в комитете по здравоохранению рассказали, сколько привитых петербуржцев заболели COVID-19 в ноябре.
Фото: Piter.TV
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