В Комздраве рассказали, сколько привитых петербуржцев заболели COVID-19 в ноябре

Комитет представил статистику с 1 по 15 ноября.

Комитет по здравоохранению рассказал, сколько привитых петербуржцев заболели коронавирусом и поступили в Госпиталь для ветеранов войн, Покровскую больницу и больницу Святого Георгия в ноябре.

С 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов войн поступили 1404 больных ковидом, из них 289 привитых пациентов (половина привита первым компонентом вакцины). От прививки никто не умер.

С 1 по 15 ноября в Покровскую больницу поступили 700 человек, из которых привиты 137 человек – 19% от общего числа поступивших. Известно, что "50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили вакцинацию и заразились в период между прививками". После вакцинации никто не скончался.

С 1 по 15 ноября в больницу Святого Георгия поступили 663 петербуржца, из них 156 вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации. В медучреждении умер один пациент, вакцинированный в феврале этого года. Причиной смерти стала тяжелая соматическая патология.

Напомним, с 15 декабря начнут отстранять от работы петербуржцев, которые не сделали прививку. До 15 декабря работникам следует сделать первую прививку от коронавируса. Второй компонент вакцины необходимо получить до 15 января.

Фото: Piter.TV