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С 15 декабря начнут отстранять от работы петербуржцев, которые не сделали прививку
Сегодня, 10:16
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С 15 декабря начнут отстранять от работы петербуржцев, которые не сделали прививку

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Второй компонент вакцины горожане должны получить до 15 января.

Трудовая инспекция Северной столицы назвала сроки, в которые работодатели имеют право законно отcтранять от должностей сотрудников, не имеющих медотвода к вакцинации, но все равно не сделавших прививку. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

До 15 декабря работникам следует сделать первую прививку от коронавируса. В ином случае они будут отстранены от работы до момента, пока не вакцинируются либо не предоставят справку о противопоказаниях к вакцинации. Второй компонент вакцины необходимо получить до 15 января. Чаще всего в списке упоминаются те сфере, где присутствует множество социальных контактов. Например, обязательна вакцинация для сотрудников аэропорта "Пулково".

Ранее на Piter.tv сообщили, что стал известен механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге.

Фото: Pexels

 

Теги: вакцинация работников, ковидное постановление, наталья башкетова, цикл вакцинации
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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