На Будапештской улице накрыли игровой клуб

Стражи порядка завели уголовное дело. Продолжается расследование.

В Купчино полицейские обнаружили игровой клуб. Он работал в жилом доме на Будапештской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Запрещенный бизнес организовали двое мужчин. Они купили столы, необходимое оборудование и пепельницы. Правоохранители провели обыск и изъяли более 20 игровых автоматов, а также деньги.

По версии следствия, мужчины нарушили Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Стражи порядка завели уголовное дело. Продолжается расследование. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в парке Сосновка.

Фото: Piter.tv