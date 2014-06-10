  1. Главная
Во дворах Петербурга возрождают игру в лапту
Сегодня, 15:26
Во дворах Красногвардейского района возрождают игру в лапту. Дети и взрослые выходят на площадки, а помогают им инструкторы центров дополнительного образования, передает 11 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Отмечается, что русская народная игра с мячом и битой – родственница бейсбола и крикета. После удара игрок бежит до противоположной стороны поля и обратно, его не должны запятнать мячом. 

Инструкторы районного центра дополнительного образования играют с ребятами и в популярные игры. Главная задача – отвлечь ребенка от гаджетов. Присоединиться можно без записи. 

Люди приходят, помимо спорта, чтобы новые знакомства завести. Это тоже немаловажно, потому что бывали у нас такие случаи, что даже и женились, замуж выходили. 

Элла Биалова, инструктор дополнительного образования 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

