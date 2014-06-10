Во дворах Петербурга возрождают игру в лапту

Инструкторы районного центра дополнительного образования играют с ребятами и в популярные игры.

Во дворах Красногвардейского района возрождают игру в лапту. Дети и взрослые выходят на площадки, а помогают им инструкторы центров дополнительного образования, передает 11 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что русская народная игра с мячом и битой – родственница бейсбола и крикета. После удара игрок бежит до противоположной стороны поля и обратно, его не должны запятнать мячом.

Инструкторы районного центра дополнительного образования играют с ребятами и в популярные игры. Главная задача – отвлечь ребенка от гаджетов. Присоединиться можно без записи.

Люди приходят, помимо спорта, чтобы новые знакомства завести. Это тоже немаловажно, потому что бывали у нас такие случаи, что даже и женились, замуж выходили. Элла Биалова, инструктор дополнительного образования

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершилась трудовая подростковая смена в рамках проекта Трудовые отряды "Экопорт".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)