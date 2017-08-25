"Игра престолов" 7 сезон, 7 серия: выходит в переводе, Дейнерис и Джон займутся тем, что от них давно все ждут

В воскресенье, 27 августа, поклонники наконец-то увидят финальный эпизод 7 сезона сериала "Игра престолов". Посмотреть 7 серию на языке оригинала можно уже в день премьеры, а вот русского перевода придется ждать до вечера понедельника, 28 августа.

В ближайшее воскресенье, 27 августа, телеканал HBO выпускает долгожданный финал 7 сезона сериала "Игра престолов". В 7 серии разрешатся сразу несколько сюжетных линий. Не обойдется без казней и смертей.

Новая серия станет финалом. Так что зрителей ждет много впечатляющих событий. На этот раз хакеры не выполнили своих угроз: серия не появилась раньше времени в сети. А те, кто посмотрел 6 серию раньше, были наказаны. Им пришлось ждать новый эпизод больше недели. Осторожно, далее будет много спойлеров.

В промо ролике последнего эпизода показали всего две локации. Одна масштабно, а вторую лишь мельком. Но все поминают. Что главные действия будут проходить на встрече двух воюющих сторон: Джон и Тирион и другие сторонники Дейнерис доставляют Серсее доказательство существования Белых ходоков: захваченного за стеной зомби.

Обе стороны хорошо подготовились к встрече. На стенах крепости стоит Джейме с Броном. Они смотрят на море, где корабли разворачивают Грейджои: остатки флота Яры и Теона, а также Эурона. На земле делегацию Матери драконов поддерживает войско Безупречных. Чем закончатся переговоры – не известно. Скорее всего, у сторон хватит ума не устраивать масштабную бойню.

Не известно точно перед или после переговоров, но Серсею ждет ужасная новость. Она проснется в окровавленной постели. Видимо, женщина потеряла ребенка. А ведь Джейме про много бы забыл ради ребенка. Ведь Серсея собиралась объявить брата отцом официально.

Не менее интересные события будут разворачиваться в Винтерфелле. Судя по слитым в интернет данным, сестры Старки объединятся против Мизинца, который плел интриги. Видимо, Санса принимает нелегкое решение на стене (это показывают в промо-ролике). Она приказывает казнить Бейлиша, а претворяет в жизнь приговор Арья.

И самое главное, что волнует многих фанатов. Джон и Дейнерис занимаются любовью на корабле. Который едет на север. Слитые данные подтверждаются кадром, который ходит по сети. Там Дэни лежит обнаженная в компании с Джоном.

Кстати, объединившись, Сэм и Бран, наконец, разбираются с тайной происхождения Короля Севера. Видение младшего Старка и данные из книги в Цитаделе позволяют назвать настоящее имя Джона - Эйгон Таргариен. Ведь он не просто бастард похитевшего Лиану Старк Рейгара Таргариена. А его законный наследник: Рейгар женился на Лианне перед ее смертью.

Парочка Таргариенов отправляется на Север не случайно. Король Ночи проникает за Стену. Она пала, и армия мертвых идет на юг. Вместе с Армией и Визерион. Теперь он дышит синим пламенем.

Фото: кадры из промо

Видео: GameofThrones / Youtube