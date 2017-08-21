Актер сериала "Игра Престолов" начнутся съемки восьмого сезона

По словам актера Николай Костер-Вальдау, уже в октябре съемочная группа сериала "Игра престолов" приступит к работе над последними сериями. Сезон будет состоять из 6 эпизодов.

Датский актер Николай Костер-Вальдау, который играет Джейме Ланнистера, признался в интервью для сайта сайт NME, что может до последнего не знать, каким окажется поворот сюжета. «Я знал, что должно произойти в первых трех сезонах. После этого мое понимание происходящего сильно пострадало. Я с трудом мог воспроизвести четкую линию происходящего», - прокомментировать актер.

Официальных данных о дате премьеры нет. На съемки обычно тратят пять месяцев и такое же время на монтаж. Заключительный сезон, поклонники сериала увидят только скорей всего в сентябре следующего года.

Актер так же сообщает «Мы получаем сценарий всего за пару месяцев до съемок. Иногда нам дают не больше нескольких недель на то, чтобы выучить роль. Только тогда мы пытаемся понять, что же произойдет в этом сезоне. Бывает сложно запомнить все события, ведь каждый старается сосредоточиться на своем персонаже».