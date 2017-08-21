Есть только одна война: вышел тизер финальной серии 7 сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO выложил в сеть терйлер финальной 7 серии 7 сезона сериала "Игра престолов". Запланированная дата премьеры - 27 августа.

В сети появился тизер-трейлер финальной 7 серии 7 сезона сериала "Игра престолов". Зрителей ждет эпичная серия, прежде чем история прервется на год до следующего сезона. За более чем 40 секунд ролика слова произносит только Джон Сноу. Король Севера обращается к Серсее.

"Есть только одна война, и она здесь", - говорит Сноу.

В новой серии, видимо, силы Ланнистеров и Дейнерис встречаются. Так как ранее Тирион договорился о рандеву с сестрой. Специально для этого из-за стены привезли зомби, оживленного Белым ходоком. Но ни одна из сторон не доверяет другой. Поэтому в районе встречи собираются армии Безупречных, дотракийцы и флот Грейджоя.

Кроме того, в промо мелькает Санса. Кажется, девушка принимает какое-то сложное решение стоя на стене Винтерфелла.

Премьера серии запланирована на 27 августа, в русской озвучке серия выходит на следующий день. Правда, уже появились угрозы со стороны хакеров, что они сольют новую серию раньше. Предыдущий эпизод оказался в интернете раньше на несколько дней. Но тогда во всем винили одно из отделений HBO.

Ранее Piter.tv сообщал, что актер сериала "Игра Престолов" начнутся съемки восьмого сезона.

Видео: GameofThrones / Youtube