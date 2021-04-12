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Видео: полиция нагрянула в подпольный клуб для азартных игр в Адмиралтейском районе

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Клуб был в основном для "своих" проверенных лиц.

Полицейские обнаружили подпольный покерный клуб в Адмиралтейском районе. На момент обыска в заведении находились 18 игроков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Игорный клуб располагался в нежилом помещении дома №9 на улице Степана Разина. Полиция установила, что о новых играх участников информировали в чате в одном из мессенджеров. Сведения о заведения распространялись "сарафанным" радио, а также через социальные сети, но в этом случае адрес был до последнего засекречен. 

Во время обыска были изъяты несколько столов для покера, чемоданы с фишками, игральные карты, электронный терминал для оплаты. Шестерых людей задержали, среди них есть женщины. По предварительным данным, клуб организовал 30-летний уроженец Оренбургской области. Ранее за незаконную организацию и проведение азартных игр он уже был привлечен к уголовной ответственности. 

На данный момент сотрудники экономической полиции устанавливают, где еще могли быть игорные заведения, и сколько незаконной прибыли они принести. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, какое наказание получили организаторы другого подпольного игорного клуба в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: игорное заведение, покер, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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