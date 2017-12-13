Суд продлил арест следователю Левченко: его обвиняют в получении рекордной взятки

Дзержинский районный суд решил, что Игорь Левченко ближайшие месяцы проведет за решеткой.

В Петербурге продолжается следствие по делу борца с коррупцией Игоря Левченко. Дзержинский районный суд продлил срок ареста для опытного следователя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2018 года. Судьи решили не выпускать из-под ареста 35-летнего следователя экономического управления СК РФ из Московского района. Напомним, что его обвиняют по шестой части 290 статьи УК РФ: получение взятки в особо крупном размере. Следователь был задержан в середине декабря. По версии правосудия, он получил 500 000 евро, чтобы ускорить ход одного важного уголовного разбирательства.

Парадокс заключается в том, что Игорь Левченко служил в отделении СК РФ, отвечающем за борьбу с коррупцией. В итоге следователь попался в руки своих же коллег, которые не пощадили сошедшего с истинного пути товарища.