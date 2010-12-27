Мастер-класс iD Club "Новогодний декор для дома: стильные тренды"

Городской образовательный проект iD Club от строительной компании Euroinvest Development приглашает 28 ноября на мастер-класс дизайнера и декоратора интерьеров Маши Гончаровой. Эксперт на встрече научит гостей проекта создавать своими руками оригинальные и стильные новогодние украшения для дома.

В преддверии Нового года и Рождества проект iD Club решил организовать для петербуржцев мастер-класс от дизайнера-декоратора Маши Гончаровой. Она приедет в Петербург буквально на один вечер, между лекцией в Нью-Йорке и мастер-классом в Париже. Гости смогут сами посмотреть, как создаются красивые новогодние композиции, а также вдохновиться дизайнерскими мировыми проектами.

На мастер-классе Маша Гончарова покажет фотографии одного из новогодних проектов в Париже, познакомит с самыми интересными и лучшими рецептами и расскажет, как своими руками создать новогодние настольные или настенные инсталляции.

Участие бесплатное. Количество мест строго ограничено!

Следить онлайн за происходящим можно на сайте Piter.TV в разделе "Наши трансляции".

Регистрация:

Желающим принять участие в мастер-классе нужно заранее зарегистрироваться в разделе iD Club на сайте: http://eid.spb.ru/club по промокоду #IDPITERTV и подписаться на группу iD Мурино. Регистрация будет закрыта 27 ноября в 14:00, а в 15:00 среди зарегистрировавшихся участников в ВКонтакте будет проведен розыгрыш. Несколько человек, выбранные случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Справка:

iD Club — это городской образовательный проект компании Euroinvest Development, который может быть интересен клиентам, партнерам и просто неравнодушным гражданам. Куратором iD Club является председатель Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова.

Компания реализует масштабную программу создания жилья инновационного формата – iD-кварталов с клубным пространством для соседей. Лектории iD Club проходят регулярно на двух площадках в центре Северной столицы.

Каждый месяц участники клуба участвуют в бесплатных мастер-классах, лекциях, экскурсиях и других мероприятиях. Своим опытом с участниками делятся эксперты из области кино, дизайна, психологии, фитнеса, урбанистики. Следить за анонсами мероприятий iD Club можно в группе ВКонтакте. Также получать анонсы можно по подписке.

Фото: аккаунт Маши Гончаровой в Instagram