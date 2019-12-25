Бросившие гранату в мужчину ради видео в саду Сан-Галли предстанут перед судом

Как рассказали злоумышленники, они хотели совершить дерзкий поступок и сохранить воспоминания о нем.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих парней, им вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в июне обвиняемые в саду Сан-Галли кинули мужчине под ноги страйкбольную гранату. Один из фигурантов снимал это на телефон. Как рассказали злоумышленники, они хотели совершить дерзкий поступок и сохранить воспоминания о нем.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV