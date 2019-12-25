  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бросившие гранату в мужчину ради видео в саду Сан-Галли предстанут перед судом
Сегодня, 10:24
33
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бросившие гранату в мужчину ради видео в саду Сан-Галли предстанут перед судом

0 0

Как рассказали злоумышленники, они хотели совершить дерзкий поступок и сохранить воспоминания о нем.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих парней, им вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в июне обвиняемые в саду Сан-Галли кинули мужчине под ноги страйкбольную гранату. Один из фигурантов снимал это на телефон. Как рассказали злоумышленники, они хотели совершить дерзкий поступок и сохранить воспоминания о нем. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: мигрант сбил полицейского, прибывшего к месту массовой драки рабочих в Центральном районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сан-галли, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии