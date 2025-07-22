Транспортная полиция задержала петербуржца, повисшего на цепи "Авроры"

Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганства в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Маломерное судно подошло к музею "Аврора", с катера 28-летний мужчина, оголив торс, зацепился за цепи стояночного буя и повис на них.

Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово. Его уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО