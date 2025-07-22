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Транспортная полиция задержала петербуржца, повисшего на цепи "Авроры"

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Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганства в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Маломерное судно подошло к музею "Аврора", с катера 28-летний мужчина, оголив торс, зацепился за цепи стояночного буя и повис на них. 

Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина повредил двери топором в доме в Кудрово. Его уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: аврора, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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