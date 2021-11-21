Хулиган с травматом признался в стрельбе во время дорожного конфликта на пересечении Зольной и Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга дорожный конфликт закончился выстрелом из травматического пистолета. Хулиган сам признался в содеянном.

Днем в пятницу, 14 июля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный выстрелил ему в ногу из травматического пистолета и скрылся на Audi, когда тот был на пересечении Зольной улицы и Октябрьской набережной.

Как стало известно Piter.TV, между заявителем и неизвестным произошел дорожный конфликт, в ходе которого второй выстрелил в ногу потерпевшему из травматического пистолета. В итоге заявитель попал в больницу и вскоре был отпущен в удовлетворительном состоянии.

В этот же день в полицию пришел тот самый неизвестный и сам признался в содеянном. По его словам, потерпевший сам взял доску и начал замахиваться на него, а он в ответ достал пистолет и сделал два выстрела. Однако после этого предложил помощь, от которой потерпевший сам отказался. После его отказа, он уехал.

Правоохранители отпустили признавшегося под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Колпино сотрудники полиции в сквере задержали любителя пострелять.

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