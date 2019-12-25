В Петербурге хулиган порезал ножом подростка, заступившегося за женщину

Вечером в соседнем доме полицейские по подозрению задержали 38-летнего неработающего петербуржца.

В Петербурге юноша, преградивший дорогу хулигану с ножом, получил серьезные раны. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В экстренные службы днём 9 июля обратился житель дома на Шлиссельбургском проспекте. Мужчина сообщил, что ему в дверь позвонила соседка и сообщила, что за ней гонится неизвестный.

На месте происшествия прибывшими полицейскими было установлено, что в парадной данного дома 17-летний молодой человек заступился за неизвестную женщину, которую преследовал мужчина с ножом. Тогда злоумышленник переключился на юношу и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в больницу в средней степени тяжести. Ему диагностировали рану волосистой части головы, резаные раны левого предплечья и пальца правой кисти.

Вечером в соседнем доме полицейские по подозрению задержали 38-летнего неработающего петербуржца. Мужчина в 2017 году был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти задержали стрелка по соседскому участку.

Фото: Piter.TV