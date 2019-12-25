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В Петербурге хулиган порезал ножом подростка, заступившегося за женщину
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге хулиган порезал ножом подростка, заступившегося за женщину

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Вечером в соседнем доме полицейские по подозрению задержали 38-летнего неработающего петербуржца.

В Петербурге юноша, преградивший дорогу хулигану с ножом, получил серьезные раны. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В экстренные службы днём 9 июля обратился житель дома на Шлиссельбургском проспекте. Мужчина сообщил, что ему в дверь позвонила соседка и сообщила, что за ней гонится неизвестный.

На месте происшествия прибывшими полицейскими было установлено, что в парадной данного дома 17-летний молодой человек заступился за неизвестную женщину, которую преследовал мужчина с ножом. Тогда злоумышленник переключился на юношу и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в больницу в средней степени тяжести. Ему диагностировали рану волосистой части головы, резаные раны левого предплечья и пальца правой кисти.

Вечером в соседнем доме полицейские по подозрению задержали 38-летнего неработающего петербуржца. Мужчина в 2017 году был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Ленобласти задержали стрелка по соседскому участку.

Фото: Piter.TV

 

Теги: подросток, хулиган, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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