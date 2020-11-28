71-летний житель деревни Роговицы незаконно хранил почти килограмм пороха

Возбуждено уголовное дело.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения килограмма пороха жителем деревни Роговицы Волосовского района.

Как рассказали в региональном МВД, у 71-летнего жителя деревни Роговицы Волосовского района был проведен обыск. Правоохранителями у мужчины были обнаружены и изъяты 4 банки с веществом серого цвета, которым по результаты экспертизы оказался бездымный порох, массой 990,5 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: Piter.tv