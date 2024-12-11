В озере Ленобласти хотели утилизировать 100 елок

Однако такой способ недопустим.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу порекомендовали утилизировать новогодние деревья экологично.

В управление ведомства поступило обращение, в котором попросили согласовать затопление порядка 100 елей в одном из озер Всеволожского района Ленобласти, ссылаясь на опыт зарубежных стран. Однако такой способ недопустим.

Согласно законодательству РФ, живые елки относятся к твердым коммунальным отходам и являются крупногабаритными отходами пятого класса опасности.

Законом не предусмотрена возможность размещения отходов любого класса опасности в водных объектах. Одновременно следует учитывать, что привнесение в водные объекты дополнительных органических веществ, в том числе, образующихся в результате разложения отходов древесины, повлечет за собой повышение содержания органических веществ в воде, и как следствие, приведет к повышению риска эвтрофирования водного объекта. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Это приводит к цветению воды. Так, деревья стоит сдавать в специальные контейнеры, предназначенные для крупногабаритных отходов.

О подобных акциях мы рассказывали ранее.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти