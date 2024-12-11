Петербуржцам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку с пользой

Например, 11 и 12 января с 10:00 до 20:00 состоится акция "Елочный круговорот".

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, как правильно утилизировать натуральную елку.

В частности, 11 и 12 января с 10:00 до 20:00 в экоцентрах ведомства состоится акция "Елочный круговорот". Полученная щепа станет покрытием для особо охраняемых природных территорий города. Деревья можно будет принести на Дунайский проспект, 48, или на Народную улицу, 65.

Также с 3 января по 9 февраля в регионе проходит акция "Елки, палки и щепа" по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Елки, сосны и пихты измельчают, а щепу передают в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку. Адреса пунктов приема получится найти на сайте проекта.

Фото: Piter.TV