Акция по утилизации ёлок началась в Петербурге

На данный момент акция включает в себя Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский и Приморский районы.

В Северной столице началась акция под названием "Ёлки, палки и щепа", целью которой является сбор и переработка новогодних хвойных деревьев. Мероприятия будут продолжаться до 31 января. Точки приема деревьев размещены на сайте проекта.



На данный момент акция включает в себя Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский и Приморский районы Петербурга. Организаторы отметили, что точки сбора будут постепенно добавляться.



Добровольцы принимают на сбор ели, сосны и пихты. Если хвоинки с деревьев рассыпались, то их можно сдать в отдельном мешке. Важно предварительно удалить с деревьев мишуру, блестки, скотч, ткань и верёвки. Кроме того, до 31 января можно сдать горшечные деревья в пункты проекта "Ёлочка, живи". Все собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу и использованы для подкормки и укрытия почвы в РКЦ "Велес", Царскосельском КСК "Александровская дача", конном клубе "Паж" и в других местах.

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Фото: Piter.TV