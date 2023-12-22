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Акция по утилизации ёлок началась в Петербурге
Сегодня, 17:10
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Акция по утилизации ёлок началась в Петербурге

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На данный момент акция включает в себя Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский и Приморский районы.

В Северной столице началась акция под названием "Ёлки, палки и щепа", целью которой является сбор и переработка новогодних хвойных деревьев. Мероприятия будут продолжаться до 31 января. Точки приема деревьев размещены на сайте проекта.

На данный момент акция включает в себя Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский и Приморский районы Петербурга. Организаторы отметили, что точки сбора будут постепенно добавляться.

Добровольцы принимают на сбор ели, сосны и пихты. Если хвоинки с деревьев рассыпались, то их можно сдать в отдельном мешке. Важно предварительно удалить с деревьев мишуру, блестки, скотч, ткань и верёвки. Кроме того, до 31 января можно сдать горшечные деревья в пункты проекта "Ёлочка, живи". Все собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу и использованы для подкормки и укрытия почвы в РКЦ "Велес", Царскосельском КСК "Александровская дача", конном клубе "Паж" и в других местах.

Ранее стало известно, где любят проводить время петербуржцы зимой.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, утилизация елок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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