Трое петербуржцев пытались украсть колесо с чужой Audi

Их задержали росгвардейцы.

В Приморском районе Петербурга росгвардейцы задержал троих петербуржцев, пытавшихся похитить колесо с припаркованной иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Наряд Росгвардии в первом часу ночи 7 ноября, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что несколько человек с помощью троса, привязанного к Volkswagen, пытаются демонтировать заднее колесо у припаркованного поврежденного автомобиля Audi.

Заметив патрульный автомобиль, молодые люди явно занервничали и попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в покушении на кражу. При проверке выяснилось, что автомобиль, с которого данные молодые люди пытались снять колесо, ни одному из них не принадлежит.

Росгвардейцы доставили задержанных в 35 отдел полиции.

Фото: Росгвардия