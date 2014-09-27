Житель Красногвардейского района пытался продать прохожим похищенный велосипед

Рецидивисту вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего рецидивиста из Красногвардейского района. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, рассказали 7 июля в надзорном ведомстве.

Днем 27 мая обвиняемый похитил велосипед из парадной дома на Манчестерской улице, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 20 тыс. рублей. Во время прогулки мужчина хотел продать транспортное средство прохожим, одним из них оказался полицейский, злоумышленника доставили в отдел. Женщина не фиксировала велосипед на лестничной площадке, поскольку в здании есть охрана.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал квартиру на 600 тыс. рублей в Выборгском районе, спустившись с крыши.

Фото: Piter.TV