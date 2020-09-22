В Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

В Петербурге продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. Объект планируют возвести уже к началу декабря этого года, сообщил портал "Строительный Петербург".
Как рассказал руководитель строительства Александр Фадеев, на данный момент работы по устройству общесплавной канализации и вентиляции выполнены на 50%. Утепление фасада и облицовку плиткой двух видов собираются закончить 5 октября 2020.
Фадеев отмечает, что разные виды работ на объекте проводятся одновременно. Это и устройство наружных и внутренних сетей, устройство перегородок и так далее. В строительстве принимают непосредственное участие более 500 человек. Организовать правильную расстановку людей ― непросто.
Чтобы они шли друг за другом поэтапно и соблюдали технологические последовательности. Необходимо каждый день с утра до ночи организовывать работу.
заявил Александр Фадеев.
За ходом работ следит контрольная группа авторского надзора и специалисты "Фонда капитального строительства и реконструкций".
Планируется, что новый корпус будет высокотехнологичным стационаром, рассчитанном на 302 койки. В случае необходимости его можно будет быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных.
Видео: Piter.TV
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