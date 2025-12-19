  1. Главная
Работника транспортной компании подозревают в хищении дизеля на станции Горы
Сегодня, 10:48
Во время смены мужчина, используя канистры, шланг и гаечный ключ, украл топливо с тепловоза.

В Ленобласти полиция выявила 53-летнего сотрудника транспортной инфраструктуры, который причастен к хищению дизельного топлива на станции Горы. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Во время смены мужчина, используя канистры, шланг и гаечный ключ, украл топливо с тепловоза. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

