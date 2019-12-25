Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, похитивший 1,5 тонны мяса

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, рассказали 27 апреля в надзорном ведомстве.

Фигурант работал мастером производства на предприятии на Фаянсовой улице, которое специализируется на оптовых поставках мяса птицы и полуфабрикатов. В период с января по март прошлого года он перепродавал продукцию по ночам по заниженной стоимости, а вырученные деньги забирал себе. В общей сложности мужчина похитил около 1,5 тонн куриного мяса. Ущерб, причиненный организации, составил более 4 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV