Петербуржца будут судить за кражу инструментов из автомобиля

Ущерб был оценен в 6,5 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщили 14 июля в надзорном ведомстве, месяц назад фигурант заметил, что на Придорожной аллее водитель автомобиля Chevrolet ушел в магазин и забыл закрыть салон. Обвиняемый воспользовался моментом и украл из машины чемодан с инструментами. Похищенное злоумышленник продал, ущерб был оценен в 6,5 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток, потративший с чужой банковской карты 23 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Фото: Piter.TV