В Парголово годовалый мальчик получил ожог ротоглотки, выпив моющее средство

В Парголово годовалый малыш получил химический ожог слизистой ротоглотки. Это произошло по недосмотру взрослых. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 3 июля в больницу был доставлен годовалый мальчик. Ему диагностировали химический ожог слизистой ротоглотки I степени. Со слов матери, она увидела ребёнка с моющим средством.
После оказания помощи мальчика отпустили домой. Проводится проверка.
На выходных в Парголово 8-летняя девочка сломала ключицу во время катания на лошади.
Фото: Piter.tv
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