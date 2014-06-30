В Парголово годовалый мальчик получил ожог ротоглотки, выпив моющее средство

После оказания помощи мальчика отпустили домой.

В Парголово годовалый малыш получил химический ожог слизистой ротоглотки. Это произошло по недосмотру взрослых. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 июля в больницу был доставлен годовалый мальчик. Ему диагностировали химический ожог слизистой ротоглотки I степени. Со слов матери, она увидела ребёнка с моющим средством.

После оказания помощи мальчика отпустили домой. Проводится проверка.

На выходных в Парголово 8-летняя девочка сломала ключицу во время катания на лошади.

Фото: Piter.tv