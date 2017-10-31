Как правильно отмечать Хэллоуин в 2018 году

Яркий праздник Хэллоуин в последние годы широко отмечается не только в Америке, но и в России. Несмотря на историю и традиции этого необычного торжества, каждый год тысячи граждан по всей нашей стране в конце октября наряжаются в нежить и украшают помещения паутиной и тыквами.

Хэллоуин: традиции и символы

Мало кто знает, что на самом деле знакомый нам всем Хэллоуин на самом деле праздник древних кельтов и называется Самайн. Этот народ ранее населял обширную территорию Европпы. Кельты делили год на две части. Первая – с мая по октябрь. Этот период был теплым, светлным и ознаменовал доброту. Вторая часть – с ноября по апрель. Это время было холодным, темным и ознаменовало зло. Так получилось, что ночь с 31 октября на 1 ноября стала своеобразным рубежом между данными периодами года.

Символы праздника Хэллоуин также имеют свою историю. Например, изготовление тыкв-светильников пошла от кельского обычая изготовления фонарей, которые помогали душам найти путь в чистилище. Стоит отметить, что в разных странах фонари делали по-разному. В Шотландии в качестве символа праздника была репа. Злобно улыбающаяся тыква или называется "светильник Джека". Впервые такая появилась в Великобритании. Считалось, что этот символ будет отгонять злых духов от дома.

Что касается костюмов, то это сравнительно новая традиция. Она возникла в начала ХХ века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок. В Шотландии в этот день дети облачались в наряды ведьм и мумий, ходили от дома к дому и выпрашивали сладости.

Что принято готовить на Хэллоуин:

Праздник приходится на время урожая, поэтому присутствует изобилие яблок. Специально к Хэллоуину готовят яблоки в карамели, яблочные ириски или яблоки в сиропе. В Америке также большой популярностью пользуются конфеты в виде кукурузы и тыквы – канди памкины.

Кроме сладостей в Ирландии существует традиция печь хлеб бармбрек. Помимо обычных компонентов в тесто добавляют горох, кусок ткани, деревянную щепку, кольцо и монету. Если едоку попадается один из предметов, то он символизирует его будущее: горох – скорой свадьбы не будет, ткань – к бедности, монета – к богатству, щепка – неприятности в семейной жизни, кольцо – скорая свадьба. Сейчас в магазинах можно встретить готовые бармбрэки с игрушечными кольцами.

Хэллоуин в России:

В нашей стране Хэллуин не праздник, а повод позабавиться вместе с друзьями. Костюмы, фонари из тыквы и конфеты понравятся детям из любой страны. Чаще всего в ночь с 31 октября на 1 ноября в клубах проходят соответствующие костюмированные вечеринки. Кто-то покупает костюмы, а кто-то предпочитает сделать все своими руками.

Фото: Pixabay

Видео: YouTube / 365 СОВЕТОВ