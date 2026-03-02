  1. Главная
Сегодня, 14:58
Ленинградский зоопарк показал радостную медведицу Хаарчаану

Хаарчаане 9 лет, в Северную столицу она прибыла в 2017 году.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 марта показали счастливую белую медведицу Хаарчаану. 

Шел второй день весны. Погодой наслаждалась, похоже, только белая медведица Хаарчаана. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга

Хаарчаане 9 лет, в Северную столицу она прибыла в 2017 году. За тренировками медведицы ежегодно наблюдают тысячи посетителей. 

Ранее на Piter.TV: в феврале самка манула Пепе переехала в вольер к Шу. Знакомство с женихом планируется чуть позже.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

