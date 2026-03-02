Ленинградский зоопарк показал радостную медведицу Хаарчаану

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 марта показали счастливую белую медведицу Хаарчаану.
Шел второй день весны. Погодой наслаждалась, похоже, только белая медведица Хаарчаана.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Хаарчаане 9 лет, в Северную столицу она прибыла в 2017 году. За тренировками медведицы ежегодно наблюдают тысячи посетителей.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)
