Ленинградский зоопарк показал радостную медведицу Хаарчаану

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 марта показали счастливую белую медведицу Хаарчаану.

Шел второй день весны. Погодой наслаждалась, похоже, только белая медведица Хаарчаана. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Хаарчаане 9 лет, в Северную столицу она прибыла в 2017 году. За тренировками медведицы ежегодно наблюдают тысячи посетителей.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)