Губернатор наградил победителей конкурса "Наш любимый врач"

Церемония награждения победителей прошла в Смольном.

Накануне в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Наш любимый врач". Помимо этого памятные грамоты и подарки получили десять детей, которые выиграли в конкурсе детских рисунков: всего своим любимым врачам молодые петербуржцы посвятили 6 088 работ.

Губернатор обратился к врачам и поблагодарил за спасение тысяч малышей. Глава города уточнил, что лечить детей сложнее, для этого требуется не только опыт и знания, но и терпение, доброта, чуткость.

Главного врача Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса Вячеслава Деткова наградили знаком отличия.

Всего дети и их родители выбрали 10 лучших педиатров и 10 врачей-специалистов детских поликлиник из 2,5 тыс. номинантов.

Фото: Piter.tv