Губернатор наградил победителей конкурса "Наш любимый врач"

Накануне в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Наш любимый врач". Помимо этого памятные грамоты и подарки получили десять детей, которые выиграли в конкурсе детских рисунков: всего своим любимым врачам молодые петербуржцы посвятили 6 088 работ.
Губернатор обратился к врачам и поблагодарил за спасение тысяч малышей. Глава города уточнил, что лечить детей сложнее, для этого требуется не только опыт и знания, но и терпение, доброта, чуткость.
Главного врача Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса Вячеслава Деткова наградили знаком отличия.
Всего дети и их родители выбрали 10 лучших педиатров и 10 врачей-специалистов детских поликлиник из 2,5 тыс. номинантов.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все