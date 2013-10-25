С начала года на ж/д станциях в Петербурге погрузили почти 4 млн грузов

Показатель на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В период с января по июль 2025 года погрузка на железнодорожных станциях в Петербурге составила 3,9 млн тонн. Об этом сообщили в ОЖД.

Показатель на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А рост погрузки зафиксирован по черным металлам (361 тыс. тонн, +11%), зерну (83,4 тыс. тонн, +18,2%) и продуктам перемола (35,7 тыс. тонн, +17,6%).

Ранее мы рассказывали о том, что за полгода пригородные электрички перевезли 48,3 млн пассажиров из Петербурга. Это на 3% больше, чем в 2024 году.

