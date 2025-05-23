В Петербурге будут судить 13 лжеремонтников, обманувших пенсионеров на 7 млн рублей

Жертвами мошенников стали порядка 50 горожан.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 участников организованной преступной группы. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 23 мая в надзорном ведомстве.

Обвиняемые похищали деньги в основном у пожилых людей. Злоумышленники создали базу данных, оборудовали четыре офиса в Северной столице и колл-центр в Казани, откуда обзванивали потерпевших, и приемами манипуляции, общаясь по скриптам, выманивали сбережения.

В период с 2021 года по август 2023 года фигуранты, после диалога по телефону, под видом работников специализированных компаний проникали в квартиры пенсионеров, где продолжали обманом убеждать их в необходимости ремонта электроприборов, комплектующих и фурнитуры на пластиковых окнах по завышенным ценам. Отказаться от услуг было нельзя: владельцев жилья запугивали.

Жертвами мошенников стали порядка 50 петербуржцев, общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что за ремонт стиральной машины мошенник попросил у пенсионерки с Мечникова 110 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга