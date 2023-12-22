Группа "Кирпичи" даст праздничный концерт ко Дню города

Концерт состоится 30 мая в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Немного хип-хапа и Hardcore тематики от группы "Кирпичи" — это идеальный повод чтобы взбодрить вас в эти майские дни. Готовьтесь и совершенствуйте свои знания по "сёркл-пит, мош и лодочке" (размеры танцпола позволяют исполнить в зале любые акробатические приемы под любимые треки).

Василий Владимирович также сообщил, что будет подготовлена специальная программа из лучшего и неожиданного, а еще особое внимание музыканты уделят альбому "Let"s Rock". Простыми словами – будет идеально и незабываемо.

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)