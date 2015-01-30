Концерт группы "ГУДТАЙМС" на фестивале ROOF FEST

Возрастное ограничение: 18+.

На главной крыше Петербурга выступит группа "ГУДТАЙМС", вдохновляющая своими зажигательными ска-панк ритмами. Звуки этого вечера станут идеальной волной, уносящей за рамки повседневной рутины. "ГУДТАЙМС" - это чистая энергия и абсолютная радость, микс панк-рока и виртуозной игры на духовых.

Вы готовы услышать песни, пропитанные бешеным драйвом и особенной чувственностью, устроить жаркие танцы и зарядиться непередаваемой атмосферой? Тогда встречайте "ГУДТАЙМС" на сцене ROOF FEST 15 июля!

Концерт пройдет на площадке ROOF PLACE 15 июля. Начало в 20:00.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST