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Под Гатчиной 10-месячная девочка выпала из коляски и получила серьезную травму
Сегодня, 10:45
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Под Гатчиной 10-месячная девочка выпала из коляски и получила серьезную травму

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Малышку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Ленобласти 10-месячная девочка получила серьезную травму в результате падения из коляски. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел вечером 26 марта в квартире в поселке Новый Учхоз. Малышку доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу с переломом затылочной кости в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поселок новый учхоз, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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