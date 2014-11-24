Под Гатчиной 10-месячная девочка выпала из коляски и получила серьезную травму

Малышку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Ленобласти 10-месячная девочка получила серьезную травму в результате падения из коляски. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером 26 марта в квартире в поселке Новый Учхоз. Малышку доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу с переломом затылочной кости в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской.

Фото: Piter.TV