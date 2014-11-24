Под Гатчиной 10-месячная девочка выпала из коляски и получила серьезную травму

В Ленобласти 10-месячная девочка получила серьезную травму в результате падения из коляски. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел вечером 26 марта в квартире в поселке Новый Учхоз. Малышку доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу с переломом затылочной кости в состоянии средней степени тяжести.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской.
Фото: Piter.TV
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