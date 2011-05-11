МЧС: в Петербурге 8 июня местами ожидаются грозы

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 8 июня в городе местами ожидается гроза.

Сотрудники дали несколько советов:

- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы.

- Закройте окна во избежание сквозняка.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv