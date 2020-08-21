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Смольный тестирует новое устройство для борьбы с наледью

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Если устройство окажется эффективным, оно получит широкое применение.

В Петербурге начали тестировать греющую сетку под тротуары, которая будет бороться с наледью. Ее произвели в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Первый "теплый" участок появится у дома №9 в Соляном переулке, напротив Музея обороны и блокады Ленинграда. Его установят в октябре 2022 года. 

Греющая сетка представляет собой стекловолокна с защитным полимерным покрытием с греющими элементами. Сетка равномерно прогревает поверхность, благодаря чему снижается время прогрева.

Жилищный комитет.

Отмечается, что устройство безопасно для человека. Оно работает от постоянного напряжения 12-42 Вольт. Система считается слаботочной, поэтому ее можно устанавливать на любых территориях, в том числе детских площадках. 

Греющая сетка будет работать как в автоматическом режиме, так и с помощью диспетчера. При механическом повреждении она продолжит работать. 

Если эксперимент даст положительный результат, сетку будут использовать и на других улицах Петербурга. 

Видео: ВКонтакте / Жилищный комитет

Теги: греющая сетка, наледь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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