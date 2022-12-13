В Петербурге 92-летней гражданке Украины вручили паспорт РФ

Женщина прибыла в Россию в 2022 году.

В Петербурге 92-летняя гражданка Украины получила паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина прибыла в Россию в 2022 году. Новым домом для неё стала квартира её внучки в Красносельском районе Петербурга. Людмила Михайловна родилась во Владимирской области. Когда ей только исполнилось 10 лет, началась Великая Отечественная война. Несмотря на столь юный возраст, она самоотверженно трудилась на благо Родины, за что получила звание "Труженик тыла".

Людмила Михайловна 10 лет проработала учителем географии в одной из новосибирских школ, а потом 7 лет замещала должность доцента кафедры экономики в одном из алтайских вузов. В 1982 году её пригласили на работу в Одесский университет, откуда она вышла на пенсию спустя 40 лет трудового стажа.

В конце декабря 2022 года Людмила Михайловна решила принять гражданство РФ и обратилась в миграционную службу. Сотрудники полиции лично выехали по месту проживания почетной заявительницы, где поздравили ее с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и вручили ей паспорт гражданина РФ.

Видео: МВД