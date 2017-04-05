За год гранты на импортозамещение петербургской промышленности составили 1,8 млрд рублей

По числу принятых заявок город занял вторую позицию в национальном рейтинге.

В 2025 году Петербург получил значительное увеличение федеральной поддержки на технологическое развитие. Городская администрация отметила, что объём грантов на разработку отечественного оборудования вырос до отметки в 1,8 миллиарда рублей, увеличившись на 46% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что высокий научный и производственный потенциал Петербурга обеспечивает его ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны. Эти средства предоставлены в рамках программы Агентства по технологическому развитию (АТР). Грантами поддержаны инновационные инициативы в сферах беспилотных транспортных решений, радиоэлектронных устройств, автомобилестроения и судостроительной отрасли. По числу принятых заявок город занял вторую позицию в национальном рейтинге.

За два последних года промышленные предприятия Петербурга смогли привлечь свыше шести миллиардов рублей на финансирование девяноста девяти инновационных проектов по созданию технической документации. Таким образом, город укрепляет свою репутацию лидера: уже четвёртый год подряд он входит в первую тройку российского рейтинга научно-технического прогресса, а в 2025-м впервые вошёл в тройку лидеров по эффективности промышленной политики.

Фото: Pxhere