В Петербурге создают новые арт-объекты из камней

Итоги можно будет наблюдать уже вечером, 22 марта.

В воскресенье, 22 марта, жители Петербурга заметили людей, которые работали с огромными глыбами на площади у западного фасада Манежа. Неизвестные кропотливо высекали на камнях изображения с помощью кувалды и скрапелей. Оказалось, что конечный результат можно будет увидеть уже сегодня вечером.

Присутствующие на площади художники: 0331с, Гриша, Ерор ТОЙ, 404, Frouone, GIWE — участники проекта "Новые руины. Гранит", суть которого заключается в новом взгляде на уличное искусство.

Организаторы отмечают, что очень часто слышат мнения о том, что граффити недолговечны, поэтому идея высекания на камне максимально передает их убеждения о том, что многие изображения на самом деле живут веками. Участникам показалось интересным установить большие гранитные глыбы в центре города, архитектура которого "подчинила себе камень", упорядочила его формы ради практичности.

Данные арт-объекты призваны стать напоминанием "первозданной природы вещей, которую мы забываем, но о которой просто обязаны знать и помнить".

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Видео/фото: Piter.tv/vk.com/manegepetersburg