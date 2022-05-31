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Найденная около Приоратского дворца граната оказалась страйкбольной

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К сотрудникам вневедомственной охраны обратились работники парка, которые выполняли работы по просушке территории.

Росгвардейцы обеспечили охрану места происшествия в парке, где у Приоратского дворца нашли страйкбольную гранату. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 9 апреля к сотрудникам вневедомственной охраны обратились работники парка, которые выполняли работы по просушке территории. Они заявили об опасной находке на берегу Черного озера.

На месте росгвардейцы обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. О происшествии доложили в Центр оперативного управления территориального МОВО. Подозрительный предмет накрыли локализатором взрыва "Фонтан". Граната оказалась страйкбольной. 

Ранее мы сообщили о том, что найденный на Университетской набережной предмет оказался корпусом гранаты Ф-1. Его изъяли для утилизации. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: приоратский дворец, страйкбольная граната
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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