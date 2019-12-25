В Гатчине для посетителей открылся Приоратский дворец

Дворец работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Приоратский дворец, более чем на месяц закрывшийся на реэкспозицию, вновь принимает посетителей. Об этом рассказала пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Дворец работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, касса закрывается в 17:00. Стоимость взрослого билета составляет 250 рублей, для учащихся – 125 рублей.

Приоратский дворец, похожий на средневековый католический монастырь, был построен в 1799 году для рыцарей Мальтийского ордена.

Фото: Instagram / @gatchina.palace