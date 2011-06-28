На летний режим работы перейдет музей-заповедник "Гатчина" 1 июня

На летний режим работы с 1 июня переходит музей-заповедник "Гатчина". Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
В Гатчинский дворец можно попасть с 10:00, а в Приоратский - с 11:00. Кассы и вход закрываются на час раньше. До 30 августа дворцы будут работать до 19:00. Дворцовый парк будет работать ежедневно с 06:00 до 22:00.
Отмечается, что санитарные дни летом переносятся на понедельники. Так, музей будет закрыт 6 июня, 4 июля и 1 августа.
Ранее мы писали, что с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график. Летом по будням количество пар поездов будет увеличено на 5%.
Фото: Вконтакте / гатчинский дворец
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