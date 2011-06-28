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На летний режим работы перейдет музей-заповедник "Гатчина" 1 июня
Сегодня, 21:28
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На летний режим работы перейдет музей-заповедник "Гатчина" 1 июня

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Санитарные дни летом переносятся на понедельники. Так, музей будет закрыт 6 июня, 4 июля и 1 августа.

На летний режим работы с 1 июня переходит музей-заповедник "Гатчина". Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. 
В Гатчинский дворец можно попасть с 10:00, а в Приоратский - с 11:00. Кассы и вход закрываются на час раньше. До 30 августа дворцы будут работать до 19:00. Дворцовый парк будет работать ежедневно с 06:00 до 22:00.

Отмечается, что санитарные дни летом переносятся на понедельники. Так, музей будет закрыт 6 июня, 4 июля и 1 августа.

Ранее мы писали, что с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график. Летом по будням количество пар поездов будет увеличено на 5%.

Фото: Вконтакте / гатчинский дворец
 

Теги: гатчина, дворцовый парк, приоратский дворец, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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