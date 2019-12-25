В ночь с 4 на 5 декабря пройдут технические разводки мостов

Большинство мостов будут недоступны для проезда до 5 утра.

В "Мостотресте" предупредили об изменениях в графике технических разводов мостов в ночь с 4 на 5 декабря, – следует из сообщения, опубликованного в пресс-службе дорожно-строительного предприятия.

Согласно новому графику, петербургские мосты будут разводиться по следующему расписанию:

Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;

Дворцовый мост – с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;

Троицкий мост – с 01:20 до 04:50;

Литейный мост – с 01:40 до 04:45;

Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;

Мост Александра Невского – с 02:20 до 05:10;

Володарский мост – с 02:00 до 05:30;

Биржевой мост – с 02:00 до 04:55.

Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в городской закон о праздниках, добавив в календарь новый праздник – День работника мостостроения. Праздник будет отмечаться ежегодно 4 декабря, в честь дня открытия Благовещенского моста через реку Неву в 1850 году.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"