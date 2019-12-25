В ночь с 4 на 5 декабря пройдут технические разводки мостов

В "Мостотресте" предупредили об изменениях в графике технических разводов мостов в ночь с 4 на 5 декабря, – следует из сообщения, опубликованного в пресс-службе дорожно-строительного предприятия.
Согласно новому графику, петербургские мосты будут разводиться по следующему расписанию:
Благовещенский мост – с 01:25 до 05:00;
Дворцовый мост – с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;
Троицкий мост – с 01:20 до 04:50;
Литейный мост – с 01:40 до 04:45;
Большеохтинский мост – с 02:00 до 05:00;
Мост Александра Невского – с 02:20 до 05:10;
Володарский мост – с 02:00 до 05:30;
Биржевой мост – с 02:00 до 04:55.
Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в городской закон о праздниках, добавив в календарь новый праздник – День работника мостостроения. Праздник будет отмечаться ежегодно 4 декабря, в честь дня открытия Благовещенского моста через реку Неву в 1850 году.
Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"
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