График разводки мостов с 4 на 5 апреля опубликовали в Петербурге

Разводка Троицкого моста запланировано с 1:20 до 4:50, Дворцового моста — с 1:10 до 4:55, а Благовещенского моста — с 1:25 до 5:00.

В ночь с 4 на 5 апреля в Петербурге запланированы технические работы на мостах, сопровождающиеся их разведением по следующему графику, сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Разводка Троицкого моста запланировано с 1:20 до 4:50, Дворцового моста — с 1:10 до 4:55, а Благовещенского моста — с 1:25 до 5:00. Отмечается, что процесс разведения может занять всего несколько минут, в отличие от длительного периода разведения мостов в навигационный сезон.

Механикам предстоит провести обслуживание мостов, при этом возможно частичное разведение конструкции, а не полное, как происходит в период навигации. Вся актуальная информация о состоянии мостов (разведён или наведён) доступна в режиме реального времени на сайте и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге приступили к масштабному ремонту Троицкого моста. Дорожные рабочие отфрезеровали почти 1800 квадратных метров дорожного покрытия, разобрали 1160 метров одиночного пути, уложили 150 метров новых рельсов.

Фото: Piter.TV