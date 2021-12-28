В пятницу и субботу будет отменено движение нескольких пригородных электричек

Изменения объяснили техническими причинами.

8 и 9 июля изменится график движения пригородных поездов, информирует Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

по техническим причинам несколько маршрутов будет отменено:

8 июля — поезд №6248 из Мги в Пупышево и поезд №7406 с Ладожского вокзала Петербурга в Тихвин;

9 июля — поезд №7405 из Тихвина в Петербург.

Кроме того, будет изменено расписание поездов на участке Санкт-Петербург - Волховстрой-1 - Бабаево. Расписание можно посмотреть на сайте СЗППК, а также на вокзалах.

Фото: Piter.tv