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В пятницу и субботу будет отменено движение нескольких пригородных электричек
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу и субботу будет отменено движение нескольких пригородных электричек

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Изменения объяснили техническими причинами.

8 и 9 июля изменится график движения пригородных поездов, информирует Северо-Западная пригородная пассажирская компания. 

по техническим причинам несколько маршрутов будет отменено:

8 июля — поезд №6248 из Мги в Пупышево и поезд №7406 с Ладожского вокзала Петербурга в Тихвин;

9 июля — поезд №7405 из Тихвина в Петербург.

Кроме того, будет изменено расписание поездов на участке Санкт-Петербург - Волховстрой-1 - Бабаево. Расписание можно посмотреть на сайте СЗППК, а также на вокзалах. 

Фото: Piter.tv

Теги: пригородная электричка, расписание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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